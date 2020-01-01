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KC600 2.5&quot; SATA SSD

Исключительная производительность с полнофункциональной емкостью

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KC600
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KC600 — 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA Накопитель с аппаратным самошифрованием, оснащенный технологией 3D TLC NAND

KC600 от компании Kingston — это твердотельный накопитель (SSD) полнофункциональной емкости, разработанный для обеспечения исключительной производительности и функциональной отзывчивости системы. Он отличается беспрецедентно малым временем начальной загрузки, а также высочайшей скоростью загрузки и передачи данных. Накопитель поставляется в 2,5-дюймовом форм-факторе и оснащен интерфейсом SATA 3.0 с обратной совместимостью. В накопителе KC600 применяется новейшая технология памяти 3D TLC NAND с поддержкой комплексного пакета безопасности, который включает 256-битное аппаратное шифрование AES, TCG Opal и eDrive. Накопитель отличается скоростью чтения/записи до 550/520 МБ/с1 и позволяет эффективно хранить до 2 ТБ2 данных. Он поставляется в пакетном комплекте, который обеспечивает все необходимое для бесперебойной и простой установки и модернизации в настольном компьютере и ноутбуке.

  • Исключительная производительность

  • Новейшая технология 3D TLC NAND

  • Поддержка комплексного пакета безопасности (TCG Opal, 256-битное шифрование AES, eDrive)

  • Широкий диапазон емкостей

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Планирование правильного решения требует понимания целей безопасности вашего проекта. Позвольте специалистам Kingston помочь вам.

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Ключевые характеристики

  • Исключительная производительность

    Благодаря применению новейшей технологии 3D TLC NAND, накопитель обеспечивает скорость чтения/записи до 550/520 МБ/с1

  • Поддержка комплексного пакета безопасности

    Обеспечьте защиту и безопасность данных при помощи накопителя с самошифрованием от компании Kingston.

    Емкость

    Доступные варианты

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        Спецификации

        Форм-фактор 2,5дюйма
        Интерфейс SATA 3.0 (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 Гбит/с)
        Варианты емкости2 256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ, 2048 ГБ
        Контроллер SM2259
        NAND 3D TLC
        Шифрование 256-битное шифрование XTS-AES
        Скорость последовательного чтения/записи1 256 ГБ – до 550/500 МБ/с
        512 ГБ–2048 ГБ – до 550/520 МБ/с
        Максимальная скорость чтения/записи блоков размером 4 КБ1 до 90 000/80 000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду)
        Энергопотребление 0,06 Вт в режиме ожидания / 0,2 Вт в среднем / 1,3 Вт (макс.) при чтении / 3,2 Вт (макс.) при записи
        Размеры 100,1 x 69,85 x 7 мм
        Масса 40 г
        Рабочая температура от 0 до 70 °C
        Температура хранения от –40 до 85 °C
        Вибрация при работе 2,17G (пиковая) с частотой 7–800 Гц
        Вибрация при простое 20G (пиковая) с частотой 10–2000 Гц
        Ожидаемый срок службы 1 миллион часов среднего времени безотказной работы (MTBF)
        Гарантия/поддержка3 Ограниченная пятилетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
        Суммарное число записываемых байтов (TBW)4 256 ГБ – 150 TB
        512 ГБ – 300 ТБ
        1024 ГБ — 600 ТБ
        2048 ГБ – 1200 ТБ
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