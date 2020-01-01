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Исключительная производительность
Новейшая технология 3D TLC NAND
Поддержка комплексного пакета безопасности (TCG Opal, 256-битное шифрование AES, eDrive)
Широкий диапазон емкостей
Планирование правильного решения требует понимания целей безопасности вашего проекта. Позвольте специалистам Kingston помочь вам.Спросите специалиста
Благодаря применению новейшей технологии 3D TLC NAND, накопитель обеспечивает скорость чтения/записи до 550/520 МБ/с1
Обеспечьте защиту и безопасность данных при помощи накопителя с самошифрованием от компании Kingston.
|Форм-фактор
|2,5дюйма
|Интерфейс
|SATA 3.0 (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 Гбит/с)
|Варианты емкости2
|256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ, 2048 ГБ
|Контроллер
|SM2259
|NAND
|3D TLC
|Шифрование
|256-битное шифрование XTS-AES
|Скорость последовательного чтения/записи1
|256 ГБ – до 550/500 МБ/с
512 ГБ–2048 ГБ – до 550/520 МБ/с
|Максимальная скорость чтения/записи блоков размером 4 КБ1
|до 90 000/80 000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду)
|Энергопотребление
|0,06 Вт в режиме ожидания / 0,2 Вт в среднем / 1,3 Вт (макс.) при чтении / 3,2 Вт (макс.) при записи
|Размеры
|100,1 x 69,85 x 7 мм
|Масса
|40 г
|Рабочая температура
|от 0 до 70 °C
|Температура хранения
|от –40 до 85 °C
|Вибрация при работе
|2,17G (пиковая) с частотой 7–800 Гц
|Вибрация при простое
|20G (пиковая) с частотой 10–2000 Гц
|Ожидаемый срок службы
|1 миллион часов среднего времени безотказной работы (MTBF)
|Гарантия/поддержка3
|Ограниченная пятилетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
|Суммарное число записываемых байтов (TBW)4
|256 ГБ – 150 TB
512 ГБ – 300 ТБ
1024 ГБ — 600 ТБ
2048 ГБ – 1200 ТБ
Криптографические функциональные возможности, упомянутые в настоящем разделе, реализованы во встроенном программном обеспечении продукта. Криптографические функции встроенного ПО можно изменить только во время процесса изготовления. Их не может изменить обычный пользователь. Для продукта предполагается установка пользователем путем выполнения пошаговой инструкции из руководства пользователя по установке, которое поставляется вместе с продуктом, и поэтому его можно использовать без дальнейшей существенной поддержки со стороны поставщика.
Этот твердотельный накопитель (SSD) предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках и не рассчитан серверные среды.
1. Производительность указана для стандартной конфигурации с использованием системной платы SATA 3.0. Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, а также характера использования. Данные IOMETER, скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ указана для раздела 8ГБ.
2. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.
3. Ограниченная гарантия на основании 5 лет или оставшегося срока службы SSD, указанного в Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager). Новый неиспользованный продукт имеет значение индикатора износа, равное 100 (ста), а продукт, достигший предела износа циклов программирования-стирания, имеет значение индикатора износа, равное 1 (единице). Подробности см. по адресу .
4. Информация о суммарном числе записываемых байтов (TBW) получена на основе данных клиентской нагрузки JEDEC (JESD219A).