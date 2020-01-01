KC600 от компании Kingston — это твердотельный накопитель (SSD) полнофункциональной емкости, разработанный для обеспечения исключительной производительности и функциональной отзывчивости системы. Он отличается беспрецедентно малым временем начальной загрузки, а также высочайшей скоростью загрузки и передачи данных. Накопитель поставляется в 2,5-дюймовом форм-факторе и оснащен интерфейсом SATA 3.0 с обратной совместимостью. В накопителе KC600 применяется новейшая технология памяти 3D TLC NAND с поддержкой комплексного пакета безопасности, который включает 256-битное аппаратное шифрование AES, TCG Opal и eDrive. Накопитель отличается скоростью чтения/записи до 550/520 МБ/с и позволяет эффективно хранить до 2 ТБ данных. Он поставляется в пакетном комплекте, который обеспечивает все необходимое для бесперебойной и простой установки и модернизации в настольном компьютере и ноутбуке.

Исключительная производительность

Новейшая технология 3D TLC NAND

Поддержка комплексного пакета безопасности (TCG Opal, 256-битное шифрование AES, eDrive)

Широкий диапазон емкостей