Как отформатировать USB-накопитель

Варианты файловой системы

При форматировании накопителя важно понимать, какие варианты форматирования доступны для вашего варианта использования, чтобы достичь оптимальных результатов. Файловые системы, наиболее часто используемые в USB-накопителях:

FAT32 — распространенный вариант, потому что он распознается операционными системами и Mac, и Windows. Однако он не обеспечивает безопасности и ограничивает размер файлов до 4 ГБ. Большинство USB-накопителей изначально имеют файловую систему FAT32. Это наиболее совместимая файловая система для старых и современных компьютеров (ПК и Mac), а также для игровых консолей и других устройств с портом USB.

— распространенный вариант, потому что он распознается операционными системами и Mac, и Windows. Однако он не обеспечивает безопасности и ограничивает размер файлов до 4 ГБ. Большинство USB-накопителей изначально имеют файловую систему FAT32. Это наиболее совместимая файловая система для старых и современных компьютеров (ПК и Mac), а также для игровых консолей и других устройств с портом USB. exFAT — идеальная файловая система для USB-накопителей. Она не имеет ограничения в 4 ГБ на размер файла и совместим с большинством операционных систем Windows и Mac. Для правильного чтения и записи данных на USB-накопитель с файловой системой exFAT более старые операционные системы может потребоваться обновить.

— идеальная файловая система для USB-накопителей. Она не имеет ограничения в 4 ГБ на размер файла и совместим с большинством операционных систем Windows и Mac. Для правильного чтения и записи данных на USB-накопитель с файловой системой exFAT более старые операционные системы может потребоваться обновить. Формат NTFS — это предпочтительная файловая система, используемая в ОС Windows по умолчанию для внутренних накопителей, на которых работает операционная система или которые используются в качестве дополнительного накопителя. Она поддерживает гораздо больший максимальный размер файлов, но в Mac OS X доступна только для чтения (если не установить стороннюю утилиту чтения/записи NTFS).

— это предпочтительная файловая система, используемая в ОС Windows по умолчанию для внутренних накопителей, на которых работает операционная система или которые используются в качестве дополнительного накопителя. Она поддерживает гораздо больший максимальный размер файлов, но в Mac OS X доступна только для чтения (если не установить стороннюю утилиту чтения/записи NTFS). Mac OS Extended является стандартным решением для пользователей Mac и поддерживает самый большой максимальный размер файла из всех вариантов. Используйте эту опцию только в том случае, если накопитель будет использоваться только в Mac OS. ОС Windows не сможет обнаружить эту файловую систему без сторонней утилиты.

Доступны инструменты, позволяющие использовать NTFS на Mac (Fuse) или HFS на ПК (HFSExplorer). Еще один вариант для тех, кто регулярно использует и Windows, и Mac OS, заключается в том, чтобы разбить накопитель на разделы и отформатировать отдельную часть накопителя для каждой ОС.