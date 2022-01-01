2 USB-накопителя DataTraveler Max, один из которых вставлен в ноутбук, а другой находится рядом с ним на столе

Как отформатировать USB-накопитель

сен 2021
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Большинство пользователей компьютеров не задумываются о форматировании USB-накопителя, потому что в основном накопители поставляются уже отформатированными и готовы к большинству вариантов использования. Однако может наступить момент, когда вам потребуется полностью стереть все данные на накопителе или сделать его совместимым с компьютером другого типа, отличного от того, для которого он уже был отформатирован. Если вы когда-либо сталкивались с тем, что флеш-накопитель работает на ПК и не работает на компьютере Mac или наоборот, то обычно в этом виновато форматирование накопителя. В этой статье объясняется, как отформатировать накопитель в ОС Windows и Mac OS версии 10 и выше.

Что такое форматирование?

Форматирование — это процесс подготовки устройства хранения, такого как жесткий диск, твердотельный накопитель, флеш-накопитель и т. д., для хранения информации. При его выполнении создается файловая система, которая систематизирует данные и позволяет максимально увеличить пространство для ваших файлов. Обычно накопитель форматируется, когда предполагается использовать новую операционную систему или требуется дополнительное пространство.

Есть два типа форматирования USB-накопителя:

  • Быстрое форматирование. Удаляет таблицу файловой системы и корневую папку. Этот вариант часто используется для USB-накопителей, чтобы эффективно освободить доступное пространство для передачи или хранения других файлов. Это не самый безопасный способ удаления файлов, потому что данные все еще можно восстановить с помощью инструментов восстановления данных.
  • Полное форматирование. Выполнит сканирование на наличие сбойных секторов и запишет нули во все сектора, что навсегда удалит все данные. Это действие может занять много времени (в зависимости от емкости накопителя).

Варианты файловой системы

При форматировании накопителя важно понимать, какие варианты форматирования доступны для вашего варианта использования, чтобы достичь оптимальных результатов. Файловые системы, наиболее часто используемые в USB-накопителях:

  • FAT32— распространенный вариант, потому что он распознается операционными системами и Mac, и Windows. Однако он не обеспечивает безопасности и ограничивает размер файлов до 4 ГБ. Большинство USB-накопителей изначально имеют файловую систему FAT32. Это наиболее совместимая файловая система для старых и современных компьютеров (ПК и Mac), а также для игровых консолей и других устройств с портом USB.
  • exFAT— идеальная файловая система для USB-накопителей. Она не имеет ограничения в 4 ГБ на размер файла и совместим с большинством операционных систем Windows и Mac. Для правильного чтения и записи данных на USB-накопитель с файловой системой exFAT более старые операционные системы может потребоваться обновить.
  • Формат NTFS — это предпочтительная файловая система, используемая в ОС Windows по умолчанию для внутренних накопителей, на которых работает операционная система или которые используются в качестве дополнительного накопителя. Она поддерживает гораздо больший максимальный размер файлов, но в Mac OS X доступна только для чтения (если не установить стороннюю утилиту чтения/записи NTFS).
  • Mac OS Extended является стандартным решением для пользователей Mac и поддерживает самый большой максимальный размер файла из всех вариантов. Используйте эту опцию только в том случае, если накопитель будет использоваться только в Mac OS. ОС Windows не сможет обнаружить эту файловую систему без сторонней утилиты.

Доступны инструменты, позволяющие использовать NTFS на Mac (Fuse) или HFS на ПК (HFSExplorer). Еще один вариант для тех, кто регулярно использует и Windows, и Mac OS, заключается в том, чтобы разбить накопитель на разделы и отформатировать отдельную часть накопителя для каждой ОС.

Форматирование накопителей в ОС Windows

Экран форматирования USB-накопителя в Windows 10
  1. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
  2. Откройте Проводник.
  3. В левой панели щелкните «Этот компьютер».
  4. В разделе «Устройства и диски» щелкните правой кнопки флеш-накопитель и выберите опцию «Форматировать».
  5. В раскрывающемся меню «Файловая система» выберите нужную опцию.
  6. В раскрывающемся меню «Размер кластера» используйте вариант по умолчанию.
  7. В поле «Метка тома» подтвердите имя накопителя, которое будет показано в Проводнике. Например, KingstonUSB.
  8. В разделе «Параметры форматирования» выберите опцию «Быстрое форматирование» или не выбирайте ее (в зависимости от варианта использования).
  9. Нажмите кнопку «Пуск».
  10. Нажмите кнопку «Да».
  11. После завершения форматирования USB-накопитель можно будет использовать для хранения документов, изображений, видео и других файлов на съемном носителе.

Форматирование накопителей в Mac OS версии 10 и выше

  1. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
  2. Запустите приложение «Дисковая утилита» (выберите Приложения > Утилиты > Дисковая утилита).
  3. Выберите USB-накопитель из списка слева.
  4. Вверху выберите «Стереть».
  5. Введите «Имя» накопителя и выберите «Формат» (файловая система).
  6. Выберите «Стереть».
  7. После завершения нажмите «Готово».
  8. После завершения форматирования USB-накопитель можно будет использовать для хранения документов, изображений, видео и других файлов на съемном носителе.

Заключение

Форматирование USB-накопителя может быть отличным вариантом, если вы хотите быстро и эффективно стереть данные с накопителя или использовать флеш-накопитель в другой операционной системе. Выделив время на форматирование USB-накопителя, вы в конечном итоге оптимизируете его производительность.

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