Как отформатировать USB-накопитель

Большинство пользователей компьютеров не задумываются о форматировании USB-накопителя, потому что в основном накопители поставляются уже отформатированными и готовы к большинству вариантов использования. Однако может наступить момент, когда вам потребуется полностью стереть все данные на накопителе или сделать его совместимым с компьютером другого типа, отличного от того, для которого он уже был отформатирован. Если вы когда-либо сталкивались с тем, что флеш-накопитель работает на ПК и не работает на компьютере Mac или наоборот, то обычно в этом виновато форматирование накопителя. В этой статье объясняется, как отформатировать накопитель в ОС Windows и Mac OS версии 10 и выше.
Что такое форматирование?
Форматирование — это процесс подготовки устройства хранения, такого как жесткий диск, твердотельный накопитель, флеш-накопитель и т. д., для хранения информации. При его выполнении создается файловая система, которая систематизирует данные и позволяет максимально увеличить пространство для ваших файлов. Обычно накопитель форматируется, когда предполагается использовать новую операционную систему или требуется дополнительное пространство.
Есть два типа форматирования USB-накопителя:
- Быстрое форматирование. Удаляет таблицу файловой системы и корневую папку. Этот вариант часто используется для USB-накопителей, чтобы эффективно освободить доступное пространство для передачи или хранения других файлов. Это не самый безопасный способ удаления файлов, потому что данные все еще можно восстановить с помощью инструментов восстановления данных.
- Полное форматирование. Выполнит сканирование на наличие сбойных секторов и запишет нули во все сектора, что навсегда удалит все данные. Это действие может занять много времени (в зависимости от емкости накопителя).